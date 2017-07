Sandoval tras su doblete con Sporting Cristal: "Uno aprende de sus errores, ahora soy otro"

Hace aproximadamente tres meses, Ray Sandoval fue removido del primer equipo de Sporting Cristal por indisciplina. Chemo del Solar, DT en ese entonces, no toleró que faltara a una practica sin justificarlo y, a pesar de ser el goleador, lo mandó a la reserva.



Pero hoy ese amargo capítulo parece haber quedado atrás. Ante Sport Rosario, Sandoval anotó por tercera fecha consecutiva. ¿Lo mejor? Fue un doblete para el 3-1 a favor del cuadro de Pablo Zegarra. Antes, marcó ante Ayaucho FC y Deportivo Municipal.

► Sporting Cristal: Ray Sandoval marcó doblete en Huaraz y es el segundo goleador rimense

"Uno aprende de sus errores, ahora soy otro, muy distinto, con ganas de triunfar en Sporting Cristal y volver a la Selección. Sé que falta mucho, pero estoy seguro que por este camino lograré muchas cosas", dijo el jugador de 22 años para su web oficial.



Ray Sandoval agradeció a todas las personas que lo apoyaron a pesar de su mal momento: "Agradecido a todos los profesionales que me ayudaron a recuperarme, al profesor Zegarra por el gran repaldo, al doctor Peche, a mi capitán y a todos los compañeros y, sobre todo, a mi familia. La verdad que no podía fallar a todo esa gente que me viene apoyando".

"En Sporting Cristal somos concientes que el torneo es duro pero a la vez convencidos que haremos el esfuerzo de terminar arriba", finalizó.