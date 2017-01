Cuando Juan Manuel Vargas decidió regresar a Universitario de Deportes, recibió muchas críticas porque se pensaba que se trataba de un retroceso. Sin embargo, el jugador se mantuvo en silencio con una única intención: volver a estar cerca a la Selección Peruana para llenarle los ojos a Ricardo Gareca.

Por ello, el director técnico de la blanquirroja, quien se encuentra en Ibarra junto a Daniel Ahmed analizando el rendimiento de la Sub 20, comentó que 'celebró' la vuelta del 'Loco' al Fútbol Peruano. Además, no le cierra las puertas a una futura convocatoria.

"Celebré la vuelta del Juan Manuel Vargas a Universitario. Sé que la gente de la 'U' lo quiere, tiene una historia ahí y eso es importante. En la medida que tenga continuidad en un club, se le acrecientan las posibilidades de ser convocado. De ninguna manera tiene las puertas cerradas en la Selección Peruana", señaló Ricardo Gareca a RPP.



Si bien la decisión del 'Loco' fue una de las más celebradas a inicios de año, en la vereda de enfrente no sucedió lo mismo con Jefferson Farfán, quien no llegó a un acuerdo con Alianza Lima. ¿Sigue estando en los planes de Ricardo Gareca?

"El Perú da una ventaja enorme al no contar con Jefferson Farfán. Lo que me gustaría a mí, por sobre todas las cosas, es que tenga continuidad y esté enfocado en representar al país. Ya él estará observando sus cuestiones personales, en las cuales yo no puedo opinar ni meterme", señaló el entrenador de la blanquirroja.



