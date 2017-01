Sergio Ibarra: diario Olé le rindió homenaje al goleador histórico

Nació en Argentina, pero se siente más que peruano que cualquiera de los 30 millones de almas que habitan actualmente en el país. Se trata de Sergio Ibarra, el goleador histórico del fútbol peruano, que ha cumplido 44 años y aún sigue ligado al fútbol. Por supuesto, como técnico en Segunda División.



Su onomástico fue motivo para que el diario Olé de Argentina la rinda un homenaje al futbolista que comenzó su carrera futbolística en Sportivo Atenas de Córdoba. Luego, el delantero llegó al Perú para jugar en Ciclistas Lima. A partir de ese momento, su carrera despegó.



Aquí el homenaje de Olé a Sergio Ibarra. Aquí el homenaje de Olé a Sergio Ibarra.

Sergio Ibarra ha vestido las camisetas del histórico Universitario de Deportes y Sport Boys. También ha paseado su fútbol por El Salvador, China y Colombia. Sin embargo, el Perú siempre fue el lugar preferido de ‘Checho’ para desembarcar sus ilusiones después de cada aventura.



En una entrevista con Depor, Sergio Ibarra reconoció que su sueño frustrado fue vestir la blanquiazul de Alianza Lima. “Pinto me pidió para el 98. Masías me citó, pero me ofreció muy poco dinero. Mientras me dirigía a la reunión con Alianza, me llamó Antonio Cuba del Boys, dirigente que quería armar un equipazo para el 98 y me ofreció un buen sueldo”, dijo el artillero.



En su etapa como entrenador, el campeón de la Recopa Sudamericana dirigió a Cienciano, Sport Huancayo y Deportivo Coopsol. En este último, estuvo a nada de ascender a Primera División.

Miguel Trauco y Paolo Guerrero: mira su primera foto juntos en Flamengo

LEE ADEMÁS...