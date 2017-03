Muchas preguntas se han generado en torno a Pedro Troglio y su designación como nuevo DT de Universitario de Deportes. De hecho, la carrera del ex Tigre no ha hecho mucho eco por nuestro país, es por eso que para intentar conocer un poco más sobre su forma de trabajo, Depor se comunicó con Sergio Leal, el ex futbolista de Sporting Cristal que fue dirigido por el argentino en Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Leal recuerda mucho su tiempo bajo las órdenes de Troglio. Allá por el 2006, luego de campeonar con Sporting Cristal y jugar en San Martín, el uruguayo se juntó con Pedro en el fútbol argentino. Siendo el temperamento del estratega lo que más lo marcó.

"Con Pedro estuvimos juntos en Gimnasia y Esgrima de la Plata cuando me fui de Perú. Él siempre fue un histórico del club, por lo que dio como jugador y también por todos los procesos al mando del equipo. Es una muy buena persona, un motivador y le gusta que sus equipos jueguen. Yo creo que es una decisión acertada y que le va a venir bien a Universitario la asunción de Troglio como DT", le dijo Leal a Depor.



Asimismo, el ex Sporting Cristal habló sobre la tan comentada personalidad de Pedro Troglio. Dijo que a pesar de ser un caballero, el argentino es un técnico que vive a mil cada partido.

"Como todo entrenador argentino, es muy pasional pero Troglio es un señor, obviamente cuando no salen las cosas como quiere se enfada. Pero creo que es es algo que les pasa al 99% de los entrenadores. Nunca tuve ningún tipo de problemas con él, ni alguna clase de insultos o algo de es estilo. Es un técnico correcto, pero muy apasionado", agregó.

Por último y como no podía ser de otra forma, Sergio Leal aprovechó para compartir su amor por la camiseta de Sporting Cristal. Equipo al que dice siempre quiso volver, pero nunca lo contactaron.

"Aunque no lo creas, en Cristal nunca me contactaron para volver. Pero es mutuo el cariño que tengo con la gente. Aquí en Grecia, yo juego en una isla y un día un hincha celeste se me acercó, se tomó fotos y me recordó los buenos momentos que pasamos con 'Chemo' en el 2005", agregó.

"Siempre me entusiasmó la idea de volver a una institución tan grande y a un país tan bonito, pero ya no creo que se dé", culminó.

