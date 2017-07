Sergio Markarián: “Me gusta como juega Perú y peleará por ir al Mundial”

Para Sergio Markarián es inevitable hablar de la Selección Peruana, a la que dirigió en las Eliminatorias pasadas y peló por un cupo a Brasil 2014, en medio de críticas y aciertos, como el que tuvo en la Copa América Argentina 2011, tras regresar a la ‘bicolor’ a pelear un campeonato después de muchos años. En ese sentido, el ‘Mago’ ofreció su mirada con respecto al cuadro de Ricardo Gareca, que aún tiene chances de clasificar al Mundial.

"Me gusta como juega Perú, creo que si Argentina no gana en Uruguay, Perú va a pelear por ir al Mundial. En Perú y Paraguay me entregué a la prensa, les di oro y lo hicieron latón; tuve que pensar mal de varios", dijo Sergio Markarián a DirecTV.

(Foto: Depor) (Foto: Depor)

En ese sentido, el extécnico de Sporting Cristal manifestó que el fútbol uruguayo es el mejor del mundo, debido a que produce muchos jugadores de calidad a pesar de la poca población que tiene. Asimismo, se desvivió en elogios hacia Luis Suárez.

"El fútbol uruguayo es el mejor del mundo por la cantidad de jugadores que saca en proporción a la población. Uruguay va a estar en el Mundial, va a ganarle a Bolivia y necesita 1 punto más, está capacitado para ganarle a todos", agregó Markarián.

Por otro lado, el extécnico de Universidad de Chile se refirió a su exasistente en la Selección Peruana, Pablo Bengoechea, que hoy dirige a Alianza Lima. El ‘Mago’ criticó a Peñarol, luego de salir por la puerta falsa del cuadro ‘carbonero’.

"Bengoechea es la persona que más sabía de fútbol en Peñarol y lo echaron. Lo admiro. Le dije a un dirigente de Peñarol que probablemente habían echado al tipo que más sabía del club", concluyó Markarián.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: los mejores goles de los partidos entre 'celestes' e 'íntimos' [VIDEO]