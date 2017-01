Sergio Peña: "Me siento capaz de jugar en el primer equipo de Granada"

A punta a lo más alto. Sergio Peña no quiere ser un ave de paso en el fútbol español y aseguró que espera poder llegar al primer equipo del Granada antes que termine su contrato

'Chalaca' Gonzales: "Juan Vargas bien entrenado es 10 veces más que Trauco"

El ex volante de San Martín se reencontró con el Granada 'B' marcando un doblete, pero consideró tener las armas para enfrentar al Barcelona o Real Madrid en la máxima instancia del fútbol español.

"Me comentaron que algunos clubes peruanos estaban preguntando por mi situación. La decisión de irme, más que todo, la tome yo porque quería estar aquí y demostrar que puedo jugar en Primera. Lo voy a conseguir paso a paso; no quiero que termine mi contrato con Granada sin debutar en el primer equipo. Aún no tenido contacto con el director técnico del primer equipo, él ya me conoce, pero no hemos tenido comunicación", dijo Peña en Radio Capital,

"Decidí regresar a Granada porque me siento capaz de jugar en el primer equipo y considero que la Segunda División acá es competitiva. Sin malos entendidos, pienso que algunos partidos de la Segunda son más complicados que los de la liga peruana, con un ritmo distinto. En la selección se pide que los jugadores estén en Primera División y acá siento que puedo lograrlo", agregó.

Edison Flores: agencia del futbolista explicó su situación con el Aalborg de Dinamarca

Por último, el volante señaló que le sorprendió la partida de su ex DT, 'Chemo' del Solar, a Sporting Cristal. "Él le dijo a muchos jugadores en la San Martín para que renovaran. Por temas personales habrá decidido no quedarse en el equipo y ojalá le vaya bien. Él me dijo para irme a Cristal pero no se llegó a un acuerdo", culminó.

NO DEJES DE LEER