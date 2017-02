Sport Huancayo reforzará el ataque con ex delantero de Alianza Lima

Diego Umaña sabe que para lograr la clasificación a un certamen internacional con Sport Huancayo necesita de jugadores con experiencia. Por ello, la dirigencia llegó a un acuerdo con Carlos Preciado, quien sobresalió con la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2015.

Fuentes cercanas al 'Roja Matador' le confirmaron a Depor que el delantero colombiano de 31 años jugará por el equipo huancaíno esta año. Este llega proveniente del Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos, equipo en el que disputó 18 partidos, pero en el que no anotó gol alguno.

Vale recordar que Carlos Preciado llegó al Fútbol Peruano en el 2014 para reforzar a León de Huánuco, equipo en el que disputó 31 juegos, anotando 10 goles. En Alianza Lima, el 'colocho' jugó 31 y marcó 8 tantos, uno de ellos ante Universitario de Deportes en Matute.

Eso sí, Carlos Preciado no llega solo a Sport Huancayo. José Montiel, ex Unión Comercio, también vestirá la camiseta del cuadro dirigido por Diego Umaña. Este último cuenta con amplia experiencia en el fútbol europeo (jugó en clubes como Reggina y Udinese de Italia) y no pudo llegar a un acuerdo con el Rubio Ñú de su natal Paraguay.

Con estas dos incorporaciones, Sport Huancayo llegó a 5 futbolistas del extranjero: Villamayor, López, Martínez, Montiel y Preciado. Sin embargo, como estipulan las reglas del Descentralizado, solo 3 podrán estar en campo de juego. ¿Les alcanzará para ser protagonistas este 2017?

