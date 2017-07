Sport Huancayo vs. Juan Aurich se enfrentan este miércoles por la fecha 08 del Apertura. El 'Rojo Matador' debe ganar para seguir en el primer lugar. Mientras que, los chiclayanos tienen la necesidad de sumar de a tres para salir del penúltimo lugar en el acumulado.

Mientras todos estaban pendientes de la final de la Copa Confederaciones, Sport Huancayo le metió un baile a Alianza Atlético y nunca fue tan literal. Carlos Preciado y Julio Landauri celebraron sus goles metiéndose un ‘dancing’ buenazo. Y hoy también le quieren ponerle ritmo a Juan Aurich.



Sport Huancayo tiene trece puntos, también está metido arriba y no quiere perder el paso pues el martes Real Garcilaso le ganó 2-1 a Unión Comercio. Otro resultado no le sirve.





Por eso, Sport Huancayo aprovechará que Juan Aurich no gana hace cinco fechas consecutivas para seguir sumando. Eso sí, estará pendiente a lo que hagan UTC y Comerciantes Unidos.



“Tenemos la obligación de sumar sino no habrán servido los puntos en Sullana. Si anoto volveré a celebrar bailando, me está dando suerte”, dijo Carlos Preciado.

Posibles Alineaciones:

Sport Huancayo: C. Solís, Cord Cleque, Víctor Balta, Gustavo Villamayor, Manuel Corrales, César Ortiz, Blas López, Víctor Peña, Julio Landauri, Marcos Lliuya y Carlos Preciado.



Juan Aurich: Jesús Cisneros, Aldair Perleche, Mauricio Mazzetti, Elsar Rodas, Jeickson Reyes, Yordi Vílchez, Joseph Juárez, Jean Pierre Archimbaud, J. Alarcón, Rick Campodónico y Enzo Borges.