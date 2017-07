El lateral de Sport Rosario Renzo Reaños afirmó vivir un drama. En febrero pasado sufrió severas lesiones al caer estrepitosamente al túnel del estadio Rosas Pampa durante el partido de reservas contra Alianza Atlético. El jugador denunció que el club se olvidó de él.

"El club me ha abandonado. Llamé al presidente y no me contesta. Tampoco el abogado. Necesito operarme. Hasta ahora no puedo caminar bien. No solo están jugando conmigo, sino también con mi familia", señaló el defensa a Depor.

Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 11

Reaños manifestó que la última vez que tuvo contacto con la institución huaracina, recibió una propuesta insólita. "Me dijeron que vayamos a medias", detalló el lateral. "Fue una falta de respeto, llevo 14 años en el fútbol profesional y nunca me había pasado esto", indicó.

Renzo Reaños sufrió fisura de rótula y se rompió la cabeza. (USI) Renzo Reaños sufrió fisura de rótula y se rompió la cabeza. (USI)

Pero no solo eso. El defensa, quien llegó a Sport Rosario como uno de sus flamantes refuerzos para su primera temporada en Primera División, reveló que el club también le debe de la segunda cirugía.

Renzo Reaños: "Todos pensaron que estaba muerto, la saqué barata"

"Si bien es cierto que cubrieron con los gastos de la primera operación, la segunda la pagué yo. Me dijeron que yo pagara y luego ellos me devolvían. Eso fue hace tres meses y hasta ahora nada", puntualizó.

El futbolista agregó que perdió la paciencia. Notificó su caso a la Agremiación de Futbolistas y espera que se tomen las medidas correspondientes. "No lo hago por plata, sino por mi salud. Yo vivo del fútbol", apuntó.

Depor intentó comunicarse con algún representante del club Sport Rosario para conocer su versión, pero sin éxito.

TE PUEDE INTERESAR

​Sporting Cristal: el análisis de Pablo Zegarra tras la derrota ante Alianza Lima [VIDEO]