Sporting Cristal ante Alianza Lima: lo que debes saber si vas al Estadio Nacional

El Estadio Nacional será el escenario para el duelo que protagonizarán Sporting Cristal vs. Alianza Lima a las 7 de la noche. Si vas al estadio hay medidas de seguridad que debes conocer para disfrutar de la fiesta del fútbol.

1. Con anticipación.

Acude temprano al Estadio Nacional y no sobre la hora del partido. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tu entrada en tu billetera o cartera. Ten en cuenta que la Policía realizará control de requisitorias en las puertas de acceso al escenario deportivo.

2. Control de alcoholemia.

Está prohibido el ingreso con aliento alcohólico al estadio. Se aplicará la tolerancia cero, si bebiste alcohol antes de ir al duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima lo mejor es quedarse en casa y evitarse problemas.

3. Seguridad extrema.

La Policía Nacional del Perú controlará los alrededores del Estadio Nacional. Se aplicara ley de flagrancia (permite emitir sentencias en tiempo récord contra personas que hayan sido encontradas cometiendo delitos infraganti) antes, durante y después del evento.

4. Lo que no debes llevar.

Antes de asistir al duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima recuerda que está prohibido el ingreso con: Gorras, correas, objetos punzo cortantes, armas, explosivos, drogas, artefactos pirotécnicos, bengalas, casacas con capucha, lentes oscuros y caras totalmente pintadas.

5. Venta de entradas.

Si todavía no tienes tu entrada para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima, te contamos que ya se venden entradas en el Estadio Nacional para las tribunas populares. La venta es en las Mini Van que se ubicarán en la tribuna occidente, a partir de las 9 a.m. Los boletos para oriente y occidente los puedes comprar en Teleticket de Wong y Metro. No compres reventa.

6. Respeta al rival

Durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas o racistas que perturben a los demás espectadores e hinchas. ¡Dile no a la violencia! ¡Dile no al racismo!

