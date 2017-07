Sporting Cristal: el análisis de Pablo Zegarra tras la derrota ante Alianza Lima

Pablo Zegarra vio el video del partido ante Alianza Lima y ratificó que Sporting Cristal fue muy superior al equipo de Pablo Bengoechea. "En el fútbol no siempre gana el mejor" dijo, en el análisis en frío un día después de la derrota. Depor habló con el DT en La Florida.

Siempre no gana el mejor y hay una evaluación y valoraciones de lo que sucedió para no llevarnos el triunfo. Más allá de la bronca que hay por no haber sacado el partido adelante está la sensación de haber intentado de todas las maneras. En el juego hemos sido superiores, jugando de esa manera vamos a ganar muchísimos partidos", afirmó el DT celeste.

Leao Butrón fue figura en Alianza Lima ante Cristal, pero reconoció: "Sabemos que podemos jugar mejor"



"Hemos visto el partido y corroboramos lo que vimos ayer y Cristal ha sido muy superior. Sporting Cristal intenta sacar resultado positivo basado en un buen juego. Para nosotros el sostenimiento del juego es lo que nos va a llevar a sacar los resultados", añadió.

Pablo Zegarra habló del árbitro Henry Gambetta y dijo que Sporting Cristal no ha tenido buenas experiencias con él y que ante Alianza Lima sucedió algo similar con su actuación y al expulsarlo.

"Yo le comenté de una falta que creíamos que no fue falta y eso termina en el gol que fue fuera de juego. Lo normal es que primero te amonesten pro a la primera me expulsa. Lo único que pedimos de los árbitros es que sean imparciales. Nunca me he dirigido a un árbitro en malos términos", señaló.

El DT de Sporting Cristal reconoció la destacada actuación de Leao Butrón: "Tuvo su noche. Está cumpliendo buenas actuaciones y está siendo determinante para su equipo. Fue importante para ellos. Nosotros tenemos nuestra autocrítica pero la manejamos en la interna para corregir errores".

Mira la entrevista completa aquí:

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Oblitas sobre convocatoria de Leao Butrón: "Lo que está haciendo es para tomar en cuenta" [VIDEO]



Oblitas sobre convocatoria de Leao Butrón: "Lo que está haciendo es para tomar en cuenta". (USI)

LEE TAMBIÉN