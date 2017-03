La falta que recibió de parte de Ray Sandoval, en el partido entre Sport Rosario y Sporting Cristal en Huaraz, trajo las peores consecuencias para Angelo Vera. El jugador se perderá lo que resta de la temporada por una seria lesión en la rodilla derecha.

La resonancia magnética realizada a Angelo Vera ya arrojó un diagnóstico. El jugador tiene rotura de dos tendones de la rodilla derecha, y de los dos ligamentos cruzados, anterior y externo.



El cuadro rosarino informó que con esta seria lesión no es seguro, incluso, que el jugador llegue recuperado a la pretemporada de 2018.

Falta de Ray Sandoval a Angelo Vera. (Fernando Sangama)

La jugada ocurrió a los 37' del encuentro entre rosarinos y celestes, Ray Sandoval fue a disputar un balón dividido y en la jugada se llevó con todo la pierna derecha de jugador quien tuvo que abandonar el terreno de juego.

El jugador, antes de conocer su diagnóstico, contó en radio Ovación que vio el video y dijo que Sandoval fue a romperlo. "Fue a la mala. Eso no hace entre colegas. Me pidió disculpas por whatsapp, pero no se las acepté porque es un mala leche. Si hubiera sido al revés, seguro me castigaban".

El técnico de Sport Rosario, Gerardo Ameli, lamentó la lesión del jugador. "El domingo tenemos un partido muy importante ante Melgar. A pesar del buen momento, estamos un poco tristes porque se confirmó la rotura de Angelo Vera, es una lesión bastante grave", dijo en Ovación.

