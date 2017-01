Sporting Cristal: "Beto da Silva es un ejemplo de cómo los jugadores son mal asesorados"

En Sporting Cristal todavía no superan como se les escapó uno de los jugadores con más proyección que tuvieron en los últimos años. Beto da Silva se fue a finales del 2015, tras no aceptar renovar y para los rimenses esto significó un grave error producto de un mal asesoramiento de su representante.

El presidente de la Comisión de Fútbol de Sporting Cristal, Francisco Lombardi, lamentó la forma en la que Beto se fue del club y criticó a su representante, quien, según dice, se apuró y ahora el delantero tiene que volver a cambiar de equipo.

"Lo de Beto da Silva es un claro ejemplo de cómo un jugador puede ser muy mal manejado por su representante. Tuvimos la posibilidad de renovar con él, sin embargo su representante decidió no hacerlo, él tuvo un gran potencial para mostrar en la Copa Libertadores del año pasado y no se dio, se fue al PSV y no tuvo la continuidad deseada, ahora se vuelve a ir a otro club", declaró el directivo en Radio Ovación.

"Pongo como ejemplo el caso de Yordy Reyna, él se fue vendido de Alianza y no regresó rápidamente, porque el club europeo hizo una inversión por él. Cuando otros chicos salen como jugadores libres por cantidades ridículas de dinero, se van y luego vuelven porque el club no invierte en ellos. Es importante que el jugador salga de club a club, que sea una venta provechosa tanto para el jugador como para la institución. Los representantes quieren ganar un dinero inmediato, uno de los más importantes proyectos del club ha salido porque no quiso renovar su contrato con nosotros", terminó Lombardi.

El delantero de 20 años ya habría llegado a un acuerdo con Gremio de Brasil y en las próximas horas estaría firmando un contrato por cuatro temporadas. El PSV se quedaría con el 30% de su pase.

