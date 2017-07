Sporting Cristal: Brandon Palacios anotó ante Alianza Lima y van cinco goles al hilo en Torneo de Reservas [VIDEO]

Esta en una 'Chorriracha'. Brandon Palacios está intratable en el Torneo de Reservas. El hijo del ídolo de Sporting Cristal se ha ganado el puesto de titular a punta de goles y ante Alianza Lima sumó su undécimo tanto del año y el quinto de forma consecutiva.

Con una exquisita definición, el 'Chorrillanito' culminó una excelente combinación de los atacantes rimenses, que se jugntaron, verticalizaron, hicieron la transición y dejaron solo al extremo izquierdo para que defina ante el portero blanquiazul.



Sporting Cristal vs. Alianza Lima también jugaron por el Torneo de Reservas. Revive el partido, aquí

Ayacucho FC, Municipal, Sport Rosario, UTC y este miércoles contra Alianza Lima son los últimos cinco partidos consecutivos en los que anotó Brandon Palacios con la Reserva de Sporting Cristal, lo que le ha valido para ser pieza indispensable en el elenco de Conrad Flores.

Y es curioso porque el 'Chorrillanito' no empezó el Torneo de Reservas como titular rimense. Pero en el Torneo Apertura se ganó un espacio y ahora responde con goles. El extremo zurdo de 19 años está ganándose un nombre por su propia cuenta sin vivir de la figura de su padre, el gran Roberto Palacios.



Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el primer lugar del Torneo Apertura



NO DEJES DE LEER



Sporting Cristal vs. Alianza Lima: los mejores goles de los partidos entre 'celestes' e 'íntimos' [VIDEO]