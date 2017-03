La disciplina no se negocia, no al menos para ‘Chemo’ del Solar. Y así lo demostró el DT de Sporting Cristal al mantenerse firme con su decisión de mandar a jugar en reservas a Ray Sandoval. Pero, ¿qué motivó realmente al técnico celeste para tomar esa drástica decisión en contra del atacante de 22 años de edad?



“Lo mandé a jugar reservas, por cosas que han pasado en el grupo. He tomado esa determinación”, explicó ‘Chemo’ del Solar, quien zanjó de esta manera el tema Ray Sandoval, de quien se supo se ausentó sin justificación a la práctica del lunes pasado (20 de enero).



En esa línea, ‘Chemo’ del Solar trató de poner paños fríos a la situación y aseguró que no es la primera vez que toma este tipo de decisiones en su etapa como técnico. “Lo he hecho muchas veces, en todos los equipos que he pasado”, agregó.



Por otro lado, Ray Sandoval entrenará con el primer equipo de Sporting Cristal, pero jugará en las reservas hasta nuevo aviso. Claro, hasta que ‘Chemo’ del Solar vea de verdad un cambio de actitud por parte de uno de los máximos goleadores del conjunto celeste.



No es la primera vez que Ray Sandoval es castigado por un tema disciplinario. Pasó también en la era Mariano Soso. El argentino no aguantó pulgas y lo sancionó mandándolo a jugar en reservas, aunque luego volvió al primer equipo.

Chemo del Solar sobre el Perú vs. Uruguay: "Se ve un cambio en el nivel de compromiso"

