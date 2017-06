Sporting Cristal: 'Chorri' apoyó destitución de Chemo del Solar y aplaudió elección de Pablo Zegarra

Chemo del Solar no es más técnico de Sporting Cristal y el club anunció a Pablo Zegarra como interino. Tras esta decisión, el 'Chorri' Palacios, ex jugador del cuadro celeste, se mostró de acuerdo y explicó su posición.

"Del Solar no encontró la forma de recuperar la confianza y la alegría al equipo después de tener esos malos resultados a nivel internacional (Copa Libertadores) y en el torneo local", declaró en Radio Ovación.



Agregó: "No pudo cambiarle el pensamiento a los chicos en Sporting Cristal, no supo encontrarle el punto para poder ayudar a los chicos a retomar esto".

Sobre la elección de Pablo Zegarra como técnico interino, el 'Chorri' Palacios, comentó: "Pablo se lo ha ganado porque lo que hizo en Reserva es interesante. Él tiene la capacidad para ayudar al equipo y ojalá le vaya bien y termine el año".

Tras conseguir su título de director técnico en España, Zegarra llegó a Sporting Cristal en 2014 para entrenar a las categorías inferiores. Un año más tarde, tomó el mando del equipo de Reserva, en donde no le ha ido nada mal: en 2015 se quedó con el segundo puesto y en 2016 logró el título tanto del Torneo Promoción y Reserva como de la Copa Modelo Centenario. Esta temporada, además, fue campeón del Torneo de Verano de Reserva.

