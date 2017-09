Sporting Cristal: Christian Ortíz le ganó el duelo a Cristian Ortiz y salvó a Real Garcilaso

Buscó por todos los medios, pero no lo encontró. El Alberto Gallardo vivió un partidazo con el Sporting Cristal vs. Real Garcilaso donde el equipo local no pudo superar la férrea defensa cusqueña que armó Marcelo Grioni. Cristian Ortíz fue uno de los que más buscó, y tuvo en sus pies la oportunidad más clara de anotar, pero su homónimo Christian Ortiz del cuadro cusqueño, respondió a la altura.

Sobre los 21 minutos del segundo tiempo, tras un córner lanzado por Joel Sánchez, Cristian Ortíz se encontró un balón suelto en área de Real Garcilaso y sacó un derechazo foribundo que parecía meterse e hizo que todos los hinchas se paren, pero su homónimo la sacó con los puños.

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso jugaron un partidazo en el Alberto Gallardo. Revívelo, aquí

'Tití' estaba frente al arco de Real Garcilaso y sacó un derechazo a quemarropa que agarró atento al portero cusqueño quien se estiró y despejó el balón. En la siguiente jugada, Irven Ávila tomó el rebote y le pegó en primera, pero su remate se fue desviado y acabó el ataque de Sporting Cristal.

Como esta, hubo varias jugadas en las que Christian Ortíz, el portero cusqueño, se lució para convertirse en el héroe de la fecha. Gracias a sus atajadas, Real Garcilaso sigue invicto en el Torneo Clausura y como único puntero.

Además, Ortiz hizo cumplir la 'Ley del Ex' pues también jugó en Sporting Cristal entre las temporadas 2011, 2012 y 2013. Este año ya lleva 15 partidos con los cusqueños y á sus 27 años cumple una gran temporada.