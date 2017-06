Sporting Cristal: CJ-FPF absolvió a Mauricio Viana y Renzo Garcés

La Comisión de Justicia de la FPF tomó la decisión de no sancionar a Mauricio Viana y Renzo Garcés por no cumplir el reglamento antidopaje tras el choque entre Sporting Cristal y Real Garcilaso en Cusco.



Como se recuerda, el comisario del partido aseguró en su informe que ninguno de los dos jugadores cumplió con el procedimiento tras salir sorteados: "Ingresaron a su camarín no cumpliendo con las normas y disposiciones de control doping de ir directamente en compañía de su médico de equipo a la sala de anti-doping al finalizar el encuentro", explicó.



Sin embargo, Viana y Garcés fueron respaldados por Sporting Cristal, que los defendió alegando que no se acercaron de inmediato porque se perdieron en su búsqueda del lugar donde debían pasar la prueba: ""Sí se presentaron para cumplir con el control antidoping, tal como lo dictaminó el sorteo, pero no hubo miembro del equipo antidopaje debidamente identificado para acompañar a los jugadores a la toma de muestras".



Por tal motivo, la CJ-FPF concluyó que se trató de un hecho fue fortuito y limpió de toda responsabilidad a los jugadores que, en caso contrario, hubieran tenido que recibir 4 fechas de suspensión, según las Bases del torneo.



De tal forma, Mauricio Viana y Renzo Garcés quedaron habilitados en Sporting Cristal para el duelo de este fin de semana en Arequipa ante FBC Melgar por la sexta fecha del Torneo Apertura. Según pudo conocer Depor, ambos viajarán con el plantel.

