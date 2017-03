¿Por qué Sporting Cristal nacionaliza jugadores?

¿Qué tienen en común Ramón Quiroga, Julinho y Julio César Balerio? Todos jugaron en Sporting Cristal y se nacionalizaron para llegar a la Selección Peruana. Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra son los naturalizados actualmente en el Rímac, el uruguayo Gabriel Costa puede seguir sus pasos. Como si fuera una costumbre en el cuadro celeste.

Con DNI (recontra) celeste



No es sorpresa que Sporting Cristal tenga dos extranjeros nacionalizados en su plantel, y piense en seguir con esa tendencia. El equipo bajopontino está dispuesto a que el reglamento no restrinja el número de futbolistas foráneos en nuestro campeonato.



"Yo no tendría límite porque no se entiende (la restricción de extranjeros). El fútbol es un espectáculo. Por ejemplo, en el cine, por qué no exigen que de las 20 películas que están en cartelera, 16 sean peruanas y cinco extranjeras. Es anti negocio que exijas eso", contó Federico Cúneo, presidente de Sporting Cristal, en una entrevista a Depor.



Para el mandamás de Sporting Cristal, el libre tránsito de jugadores ayudaría a subir el nivel: "(el límite de extranjeros) ya lo llevamos haciendo 15 o 20 años y mira los resultados. La competencia y el desarrollo es lo que va a generar mejores jugadores".

Nada impide que podríamos ver un once de Sporting Cristal con seis futbolistas nacidos en el exterior. (USI) Nada impide que podríamos ver un once de Sporting Cristal con seis futbolistas nacidos en el exterior. (USI)

La otra cara de la moneda



Así como tres futbolistas nacionalizados celestes jugaron en la Selección Peruana, solo doce futbolistas nacidos fuera de nuestro país jugaron más de una temporada por Sporting Cristal en los últimos quince años. Algunos no llegaron ni a los seis meses de permanencia en La Florida.

Los 'privilegiados' que permanecieron más de un año vistiendo de celeste desde 2002 son Norberto Araujo, Nicolás Ayr, Sergio Blanco, Luis Bonnet, Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Gabriel Costa, Julinho, Sergio Leal, Pingo, Sergio Junior y Miguel Ximénez. Sporting Cristal cambió al total de futbolistas extranjeros en cuatro temporadas.

Futbolistas extranjeros que jugaron una temporada o menos en Sporting Cristal (2002-hoy)

Nombre País Año Ramúa, Alfredo Argentina 2016 Silva, Santiago Uruguay 2016 Manicero, Diego Argentina 2015 Martínez, Diego Argentina 2015 Pereyra, César Argentina 2015 Leguizamón, Leandro Argentina 2014 Núñez, Maximiliano Argentina 2014 Ramírez, Jonathan Uruguay 2013 Leandro Franco Brasil 2012 Escalada, Luis Argentina 2011 Espínola, Carlos Paraguay 2011 Espinoza, Rodolfo México 2011 Frezzotti, Alejandro Argentina 2011 Rivera, Germán Argentina 2011 Bonilla, Breyner Colombia 2010 Martínez, Ricardo Paraguay 2010 Néculman, Daniel Argentina 2010 Villarreal, Óscar Colombia 2010 Aliberti, Franco Uruguay 2009 González, Alejandro Uruguay 2009 Hurtado, Héctor Colombia 2009 Murillo, Elkin Colombia 2008 Razzotti, Franco Argentina 2008 Wesley Brasilia Brasil 2008 Chará, Edison Colombia 2007 Cristiano Brasil 2007 Fassi, Ramiro Argentina 2007 García, Gabriel Uruguay 2007 Martuciello, Marcelo Uruguay 2007 Arias, Federico Argentina 2006 Marczuk, Carlos Argentina 2006 Watari, Takashi Japón 2006 Domínguez, Sebastián Argentina 2005 Figueroa, Gustavo Ecuador 2005 Mosquera, Andrés Colombia 2005 Sawa, Masakatsu Japón 2005 Hugo Alves Brasil 2004 Lima, Robert Uruguay 2004 Roverano, Gustavo Uruguay 2004 Donizete Brasil 2003 Leonardo Brasil 2003 Denis Brasil 2002