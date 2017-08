Sporting Cristal: ¿Por qué se complica la situación de Emanuel herrera?

El caso de Emanuel Herrera tiene nuevo episodio en un culebrón en el que está involucrado actores como Lobos BUAP, Emelec y, principalmente, Melgar, quien llevó dicho asunto hasta la FIFA. Por supuesto, todo ello motivó que el certificado de transferencia internacional llegue a manos del cuadro mexicano, que busca fichar al delantero que la rompió en el Descentralizado y se marchó aún con contrato vigente.

“Este tema sigue sin resolverse. Estamos a la espera de que llegue su carta pase para poderlo registrar. Ha sido muy complicada la situación y desafortunadamente hasta ahora no se ha resultado”, dijo el técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, a ZonaFútbol.

En las últimas horas, trascendió el interés de Sporting Cristal por Emanuel Herrera. Se dijo que el artillero argentino fue inscrito de buena fe en el libro de pases por el club celeste, que precisamente salió al mercado a fichar a un delantero para afrontar el Torneo Clausura, ante la salida de Diego Ifrán y Rolando Blackburn.

“No, nosotros no tenemos ningún contacto con el futbolista. Nosotros no hemos mandado lista de buena fe. No hemos pensado en él porque creíamos que estaba en otro equipo”, explicó el gerente deportivo de Sporting Cristal, Alfonso García Miró.

Por otro lado, el gerente deportivo de Lobos BUAP, Rafael Fernández, aclaró la situación contractual de Herrera en ESPN: “Es una resolución de FIFA en el estatuto del jugador. Hay una controversia entre el Emelec y el Melgar, que fue el último club en el que jugó. No creo que sea correcto que yo ventile (el problema), porque son intereses de dos clubes para el que yo no trabajo. Esto se da tras la salida de Emanuel del Melgar”.

