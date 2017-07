Sporting Cristal: conoce a Jesús Mendieta, una de las apuestas de Pablo Zegarra (VIDEO)

Sporting Cristal apuesta por la sangre nueva con Pablo Zegarra como técnico del plantel principal. Jesús Mendieta será uno de los rostros nuevos que los hinchas celestes podrán ver durante el periodo del entrenador que debutará este domingo ante Ayacucho FC, en el Alberto Gallardo.

El lateral izquierdo, categoría 98, se forjó en las canteras celestes y desde 2016 empezó a jugar en la reserva de Sporting Cristal en la que tuvo como entrenador a Zegarra. ‘Chemo’ Del Solar lo promovió al primer equipo esta temporada. Salió en lista en reiteradas ocasiones, pero no llegó a debutar.

Luis Abram: "Mi rendimiento en Sporting Cristal no ha sido el que yo esperaba"

Luis Abram: "Mi rendimiento en Sporting Cristal no ha sido el que yo esperaba"

Eso no es todo. Jesús Mendieta fue una de las figuras de la Selección Peruana Sub 15 que logró el título del Sudamericano de 2013 en Bolivia. Acabó como el tercer goleador de la bicolor con dos tantos. También integró las selecciones Sub 17 en el Sudamericano de Paraguay (2015).

Jesús Mendieta campeonó con la Selección Peruana Sub 15 en Bolivia. (Archivo personal) Jesús Mendieta campeonó con la Selección Peruana Sub 15 en Bolivia. (Archivo personal)

En relación a su juego, el joven jugador se caracteriza por su técnica con la zurda. Dentro de sus virtudes se destacan el pase en profundidad para los delanteros y las ejecuciones de pelota parada. En la reserva, es el principal ejecutor de los tiros libres. También se proyecta al ataque.

Mendieta es la nueva apuesta de Sporting Cristal. Este domingo lo veremos en acción en el partido de reservas. En los siguientes partidos podría tener su gran oportunidad.

TE PUEDE INTERESAR

La Malasqueña: el curioso secreto del golazo de Eduardo Malásquez con Independiente de Medellín