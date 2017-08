Sporting Cristal: Diego Ifran se retiró del fútbol tras su paso por el club rimense

Postergó su decisión para venir al Perú, tocó la gloria, las lesiones lo traicionaron y al final se fue para cerrar un capítulo en su vida. Diego Ifrán se retiró este lunes de forma oficial de la actividad futbolística. El delantero de 30 años, que militó por última vez como futbolista profesional en Sporting Cristal, utilizó su cuenta en Facebook para dar a conocer tamaña decisión.

Ya lo había anunciado cuando arribó al club celeste a mediados del 2016: "Había pensado en dejar el fútbol, pero llegó la oferta de Sporting Cristal y decidí darme una oportunidad más", señaló. Y luego de no prolongar su vínculo con los rimenses tomó la decisión de no continuar en la profesión.



"He decidido cerrar un ciclo en mi vida que me hizo aprender, soñar, luchar, extrañar, que me dejó muchos amigos, me ayudaron muchos compañeros y, sobre todo, llegue a cumplir más de lo que yo me imaginaba", fue lo que publicó el uruguayo en su Facebook y que rápidamente se viralizó.

Diego IFrán se retiró del fútbol

Diego Ifrán, además del título nacional que logró en el 2016 con Sporting Cristal, en el que fue protagonista al anotar el tanto de penal en la primera fin#al disputada en Arequipa, también fue campeón con el club de sus amores, Peñarol, en la temporada 2015-2016 de la mano de Pablo Bengoechea.



Ahora, el exjugador de fútbol profesional se dedicará a su otra pasión: la crianza de caballos. Diego Ifrán es propietario de un Haras en su natal de Cerro Chato, Uruguay en la que pasará sus días desde ahora.



