En Sporting Cristal, los ánimos están a la orden del día, luego de la mini pretemporada que realizaron los celestes por Chile. Y así lo evidenció ‘Chemo’ del Solar al momento de bromear con las características de Cristian Ortiz, el último futbolista que los ‘bajopontinos’ sumaron a sus incorporaciones en el 2017.



“En todo momento, hablamos con la directiva de traer un ofensivo, no necesariamente un ‘9’ o un ‘9 y medio’ como puede ser ‘Titi’ Ortiz [risas]. Él no es un ‘9’ ni ‘10’, sino un tipo con llegada, con gol”, dijo ‘Chemo’ del Solar en conferencia de prensa.



Como se recuerda, la llegada de Cristian Ortiz a Sporting Cristal se complicó, debido a que el futbolista pertenece a Independiente, que dudó en prestarlo luego de la buena pretemporada que realizó en Argentina. Finalmente, el club ‘Rojo’ le extendió el contrato al atacante que anotó 20 goles en San Martín en el 2016 y lo prestó al club celeste.



"Cristian Ortíz va a préstamo por un año con cargo y con opción a compra. Le hemos extendido el contrato hasta junio del 2019", le dijo a Depor el secretario deportivo de Independiente, Jorge Damiani.



Por otro lado, ‘Chemo’ del Solar se sorprendió con el préstamo de Alexander Succar a San Martín, debido a que el delantero figuró en sus planes para la Copa Libertadores y el Descentralizado 2017.



“Yo tenía el interés de que Succar se quede. Me reuní 3 o 4 veces de manera privada para tocar este tema. Al principio, sentí que lo convencí de quedarse en Sporting Cristal. Pero, justo el día que viajábamos para Chile, me reuní con él por la mañana y me manifestó el interés de irse prestado a San Martín”, concluyó ‘Chemo’ del Solar.



