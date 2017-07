Sporting Cristal: lo que dijo Irven Ávila sobre la llegada de un nuevo '9' al equipo 

Por André Pareja

andre. pareja@depor.pe

Seis goles en los últimos seis partidos, ocho asistencias y nueve tantos en total. Irven Ávila va a volviendo de a pocos en Sporting Cristal. Y si bien se habla de que andan buscando un ‘9’, él no se preocupa. Si llega alguien, hará el doble de lo que hace ahora, dice en una entrevista con Depor.



► ¿Qué dirán en Sporting Cristal? Alexander Succar rechazó millonaria oferta y se quedará en San Martín

¿‘Chemo’ tiene algo que que ver con tu momento?

Tener continuidad en el último tramo con él me ayudó mucho. Me fui ganando un lugar en el ‘11’ y al final terminó confiando en mí.



¿Del Solar te dijo que te quería como ‘punta’?

Me ponía por fuera y a veces detrás del ‘9’. Pero más que todo fue porque Ifrán y Blackburn se lesionaron. Ya me imaginaba que podía ser así.



¿Vuelves a ser el de antes?

No me he puesto a pensar en eso. Solo sé que tengo trabajar. Hoy no pienso en selección ni en emigrar. Solo en que las cosas llegarán solas.



A pesar de tu buen momento, ¿los dirigentes deberían buscar un ‘9’?

No sé si traerán otro. Pero si lo traen, los dirigentes sabrán por qué. Yo me preocupo en mí y en lo que pueda hacer. Si llega, competiré a la par y el doble.



¿Ya se entiende mejor lo que busca Zegarra?

Toda adaptación toma su tiempo. Con el pasar de los partidos se reflejará más el trabajo. Él tiene años en el club y nos ayudará a salir del mal momento.



¿Debería continuar a pesar que se esté buscando otro entrenador?

Tanto cambio perjudica. Cada técnico viene a proponer cosas diferentes. Si por mí fuera, que se quede. El grupo, en su momento, estuvo con ‘Chemo’ y ahora está con Pablo, y está metiendo todo por él.



En el último partido se te notó incómodo con el arbitraje...

No me gustó porque todo el segundo tiempo nos metió, no nos dejó salir del arco y terminó con un penal que para mí no era. Así como sancionan a jugadores post-partido, deberían sancionarlos también a ellos.

► Alianza Lima, Universitario, Cristal y UTC ya cumplieron con la Bolsa de Minutos