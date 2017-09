Sporting Cristalno pasa por una buena racha en cuanto a goles. El equipo celeste genera, pero no falla mucho en cuanto a definición. Y el técnico Pablo Zegarra no lo niega. Sabe que hay un problema y se apresura a dejar en claro que se está trabajando para mejorar.

► Universitario de Deportes será sancionado con un punto por Comisión de Licencias de FPF

"Un resultado positivo o negativo no nos tiene que alejar de la realidad. Nosotros analizamos los partidos y vemos que en ese aspecto no estamos tan finos como en otros aspectos del juego", comentó en conferencia de prensa.

Agregó: "Tenemos muy buena elaboración, buena iniciación, estamos llegando a zonas importantes de remate y finalización, pero en Sporting Cristal nos esta faltando ese último toque para concretar todo lo que se genera. Se está trabajando en ello".

Además, Pablo Zegarra explicó que la idea que tratan de insertar en el equipo es que no sean solo los delanteros los que carguen con la responsabilidad de anotar.

"No queremos puntualizar a un solo hombre para que anote los goles. Lo que queremos es sumar varios futbolistas, más que todo los atacantes, sean extremos o interiores, y que puedan colaborar con esa cuota de gol. Estamos en ese proceso y estoy seguro que el arco se podrá abrir para Sporting Cristal", finalizó.

► Alianza Lima presentó camiseta blanquimorada versión 2017