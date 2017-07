Sporting Cristal: la dura reacción de Erick Delgado ante las preguntas de la prensa [AUDIO]

Luego del empate con sabor a victoria que sacó Deportivo Municipal ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, la prensa abordó a Erick Delgado, referente y líder natura del cuadro ‘edil’. Y los hombre de prensa le plantearon si a lo mejor tenía que hacer un mea culpa, precisamente en la jugada en la que se quedó sin reacción para el primer gol de Irven Ávila.



Evidentemente, esto molestó al ‘Loco’ Delgado, que respondió ofuscado a las preguntas. Luego, habló sobre su larga y prestigiosa trayectoria en el fútbol peruano, donde ganó 3 títulos nacionales con Sporting Cristal.



“Sería bueno que analices la jugada y que me digan qué se puede hacer. Si yo venía de un palo a otro, no me voy a tirar contra el poste. Llevo casi 17años parándome en un arco, y la verdad es que ustedes me critican o me quieren plantear una pregunta, y ni siquiera se han parado en un arco”, dijo Erick Delgado.



Posteriormente, el ex Juan Aurich continuó con la conversación, pero desagradado por el momento agregó: “¿Acaso yo me pongo a hacer lo que tú haces? De verdad, no va más. Chau”.



Erick Delgado llegó a Deportivo Municipal en el 2015. El portero, en los últimos años, peleó por el título nacional y hasta llevó al cuadro ‘edil’ a la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas, su presencia fue fundamental.



“Siempre he tratado de dar lo mejor de mí por eso ‘Muni’ siempre pelea los campeonatos hace 3 años desde que estoy yo”, manifestó Delgado, previo al incidente que protagonizó.



