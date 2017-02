Sporting Cristal: “El equipo de Chemo se parece al campeón del 94’”

Remontémonos al año 94’. Por supuesto, es una de las épocas doradas de Sporting Cristal, donde se forjó una camada de jugadores importantes para el fútbol nacional, encabezada por Roberto Palacios, Nolbero Solano, Flavio Maestri. Los celeste eran liderados por Julio César Balerio y cuyo presidente fue Francisco Lombardi, hoy miembro de la comisión de fútbol de los ‘bajopontinos’.



Hablar del '94 también implica mencionar aquella memorable campaña de Juan Carlos Oblitas como DT de Sporting Cristal, que se consagró campeón con cinco fechas de anticipación. Como si fuera poco, fue el equipo con más goles a favor (115) y con la portería menos vencida (apenas 25). Evidentemente, los celestes fueron una máquina.



Hoy, el Sporting Cristal de ‘Chemo’ del Solar no se cansa de golear y de ofrecer buen espectáculo gracias a su buen toque al ras del piso. De hecho, los celestes liderados por Carlos Lobatón ilusionan con su juego. Por ese motivo, Francisco Lombardi se atrevió a compararlos con los campeones del '94.



"Este equipo se parece mucho al Cristal del '94. Si lo que estamos viendo se mantiene, este sería al equipo más cercano a lo que fue en su momento la etapa más grande del Cristal, donde fui presidente. No digo esto tanto por los goles, sino por la cantidad de llegadas y el dominio que ejercemos. Ayacucho, por ejemplo, no podía pasar de la mitad de la cancha", dijo a Radio Capital Lombardi.



El equipo completo campeón del 94. (Foto: Internet) El equipo completo campeón del 94. (Foto: Internet)

Por otro lado, el directivo de Sporting Cristal aseveró que la llegada de Mauricio Viana al Rímac se hizo posible gracias a la gestión de Alfonso García Miró, gerente deportivo. Claro, Lombardi está más que contento con el desempeño del portero chileno que fue comparado con Ramón Quiroga, por su intención de jugar como un defensa central más.



“Estuvimos en la búsqueda de muchos arqueros. Alfonso encontró a Viana, que no estaba cómodo en su club. Fue una feliz coincidencia. La idea es hacer un nuevo préstamo por el futbolista. Nos encantaría comprarlo, pero es muy difícil. Esto no pasa así nada más en el fútbol peruano. Él está muy identificado con el club”, concluyó Lombardi.



