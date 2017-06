El volante de Sporting Cristal Gabriel Costa se dejó llevar por la calentura del partido y por poco deja a su equipo con diez frente a Melgar. El árbitro Luis Garay le perdonó la vida en una falta fuerte contra el colombiano Omar Fernández de Melgar.

Ocurrió a los 54 minutos. El 'Gabi', quien ya tenía amarilla, fue a la disputa de un balón con Fernández. El codo del uruguayo golpeó la cabeza del jugador del 'Dominó'. A pesar de los reclamos, el juez cobró la falta, pero no sacó tarjeta.

El técnico celeste 'Chemo' Del Solar se percató que su dirigido había perdido los papeles. Ordenó de inmediato el ingreso de Ray Sandoval por Gabriel Costa. El jugador abandonó la cancha con cara de pocos amigos.

Melgar domina el partido ante Sporting Cristal en el estadio Monumental de la UNSA y gana cómodamente por 4-1. Tres gol del argentino Emanuel Herrera y otro de Patricio Arce. El descuento fue de Irven Ávila.

