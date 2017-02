Horacio Calcaterra obtuvo la nacionalidad peruana y con ello abrió la posibilidad de una posible convocatoria a la Selección Peruana. El volante de Sporting Cristal no se cerró a esta posibilidad pero sí le dijo a Depor que la bicolor es un tema que se verá más adelante.

"No sé la verdad cómo es con el tema de la Selección Peruana. Trato de recuperar las fechas perdidas, ganarme un puesto en el equipo y más adelante se verá", dijo el volante.

Horacio Calcaterra dijo sentirse contento de ser peruano y que espera jugar lo antes posible. "Cuando se empezó esto de los papeles lo hice por el club, por un trabajo permanente y para no ocupa plaza. Tengo una hija que es peruana y contento de eso", comentó.

El volante de Sporting Cristal contó que Jorge Cazulo lo ayudó a prepararse para aprobar el examen y obtener la nacionalidad: "No era difícil, yo había estudiado y respondí bien. Obviamente estaba nervioso porque todos estaban pendientes, el club, familia, amigos. Gracias a dios se dio. El himno nacional me lo sé pero no me lo pidieron en el examen".

Las ganas de saltar al campo de juego de Horacio Calcaterra son grandes pero todavía no es seguro que lo pueda hacer este domingo ante San Martín. El jugador tiene que esperar la documentación, obtener su DNI y la ceremonia oficial que tendría lugar recién el próximo martes.

"Sporting Cristal está viendo si puede llegar toda la documentación para el domingo. Lo bueno que ya salió, es cuestión de días para jugar y esto está bueno. Vamos a tratar de ver si se puede jugar y después adquirir el DNI", dijo.

"Nunca me fueron las cosas fáciles. Siempre tuve que lucharlas y esta no va a ser la excepción. Voy a luchar para ganarme un lugar en el equipo y este año voy a hacer lo mismo que he hecho todos los años", finalizó.

