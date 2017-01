Sporting Cristal: Irven Ávila explicó su vuelta a Perú y su frustrada llegada a Alianza Lima

Irven Ávila no la pasó bien en los seis meses que jugó en Ecuador por LDU. Por eso regresó al Perú, sin ningún remordimiento. Sabe que acá puede volver a su nivel. Ahora su objetivo es ser, otra vez, ese delantero letal que ganó dos títulos con Sporting Cristal.

¿Con qué idea has regresado a Sporting Cristal?

Quiero recuperar mi nivel, el de años anteriores. Eso es lo primero en lo que pienso. Quiero ser el jugador que metía goles, aportaba y se entregaba al

máximo.

¿Por qué en Ecuador no te salieron bien las cosas?

Tal vez por el equipo o comando técnico. Uno hace las cosas bien, pero a veces no alcanza. El equipo no andaba bien hace algunos años según sabía. Siempre di lo máximo.

¿Qué crees que aporte ‘Chemo’ como nuevo DT?

El equipo que mejor fútbol practicó el año pasado fue la San Martín, y seguro que ahora hará lo mismo en Cristal.

¿Te incomoda regresar al Perú después de que te costó tanto salir?

Creo que no. Trabajé mucho para salir, pero no lo hice en mi mejor momento. Son cosas que pasan y ahora comienzo una nueva etapa, esperando tener el respaldo del hincha.

¿En tu cabeza está ser el goleador del torneo?

Es mi única idea: ser el que fui en 2012, 2013 y 2014 en Cristal. Voy a trabajar duro.

Te veo identificado con Cristal. En un futuro, si todo sale bien, ¿te piensas retirar ahí?

Faltan años, es muy pronto para hablar de eso. Me siento muy identificado y este es mi sexto año acá, pero si en algún momento me vuelven a preguntar eso, me gustaría responder que sí.

Casi vas a Alianza. ¿Temiste perder el cariño de la hinchada celeste por eso?

No dependía de mí. Siempre quise regresar al Perú. Y si no se daba esa posibilidad, debía buscar algo. Tenía en cuenta que si me iba al frente (Alianza), por ahí perdía lo ganado en Cristal. Acá soy feliz.

