Sporting Cristal: ¿por qué Jorge Cazulo no jugará ante Sport Rosario? [VIDEO]

Sporting Cristal se enfrentará este sábado ante Sport Rosario por un partido adelantado de la fecha 12 del Torneo de Verano. Sin embargo, 'Chemo' Del Solar guardará a uno de sus jugadores más importantes: Jorge Cazulo. ¿Cuál es el motivo de su decisión? Entérate en la siguiente nota.

"Yo he venido arrastrando un problema físico en el abductor y mañana (ante Rosario) no llegaré. 'Chemo' me ha dicho que la prioridad es ir pensando un poco más en lo que viene y no porque este partido no tenga importancia, sino porque estoy con alguna limitación física y de jugarlo correría el riesgo en vez de perder este otros duelos", explicó el 'Piqui' en conferencia de prensa este viernes.

►Sporting Cristal: ¿Qué cambios presentará Chemo para enfrentar a Sport Rosario?



Por otra parte, Jorge Cazulo fue consultado sobre el rendimiento de la Selección Peruana y cuánto esto podría afectar en el desempeño de Sporting Cristal y el resto de equipos en el medio local.

"Todos los que participamos de esta liga y cada vez que juega la selección y están jugadores los del medio local, hay un orgullo ya que muchos de esos jugadores compiten aquí. A veces cuando se pone en tela de juicio el valor y calidad del futbolista peruano, esto lo resalta", explicó el hombre de Sporting Cristal.

Además, Para el zaguero, eso es trascendental para los extranjeros que llegaron al Descentralizado: "Es bueno para todos los que participamos acá. Yo estoy nacionalizado, pero vine de extranjero y siento que es bueno que suceda eso, porque quiere decir que estamos en una liga que está creciendo", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

►¿Cuándo regresará Ray Sandoval al primer equipo de Cristal? 'Chemo' Del Solar responde



¿Cuándo regresará Sandoval al primer equipo de Cristal? 'Chemo' Del Solar responde

NO DEJES DE LEER