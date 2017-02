Aún no sabe el resultado de la resonancia magnética a la rodilla a la que se sometió el último lunes, pero Angelo Vera estará varias semanas fuera de las canchas debido a la falta que recibió de parte de Ray Sandoval en el partido entre Sport Rosario y Sporting Cristal en Huaraz.



La jugada ocurrió a los 37' del encuentro, Ray Sandoval fue a disputar un balón dividido y se llevó con todo, haciendo una especie de palanca, la pierna derecha del defensor local Ángelo Vera, quien cayó al césped y tuvo que abandonar el terreno de juego.



Falta de Ray Sandoval a Angelo Vera Falta de Ray Sandoval a Angelo Vera (Foto: Fernando Sangama)

"(Ray Sandoval) Trató de conversar conmigo, después me escribió, pero no estoy preparado para responder porque me parece desleal lo que hizo", dijo Angelo Vera a América Televisión.



Pese a la insistencia de conversar de Ray Sandoval con el mediocampista de Sport Rosario, este no quiere saber nada del jugador de Sporting Cristal .



Falta de Ray Sandoval a Angelo Vera Ray Sandoval no recibió tarjeta amarilla por esta falta (Foto: Fernando Sangama)

"Yo puedo pedir disculpas después que hice algo malo, pero el daño ya está hecho. No sé si lo hizo mal intención o no, queda en él. Yo la verdad no le creo".



Angelo Vera está a la espera de los resultados de la resonancia a la que se sometió. "En un primer momento pensé que me rompió la pierna, no podía pisar, pero después me comenzó el dolor en la rodilla", contó.

El volante del cuadro huaracino también está dolido con el club rimense sobre todo después de escuchar las palabras de Chemo del Solar, quien indicó que Angelo Vera estaba exagerando.



"Soy hincha de Sporting Cristal, hice menores en el club, pero nadie fue capaz de llamar y preguntar por mi estado de salud", finalizó.