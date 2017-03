Sporting Cristal jugará dos amistosos durante la para del Torneo de Verano

Tras confirmarse que el reinicio del Torneo de Verano se ha postergado para el 8 de abril, Sporting Cristal decidió no parar. Luego de gozar de unos días de respiro, los jugadores volvieron a los entrenamientos en La Florida.



Ya con la mente más despejada luego de seis partidos sin ganar, Chemo del Solar programó que el plantel rimense haga trabajos de preparación física sin olvidar la parte futbolística. Así se tiene planificado jugar dos amistosos.



El primero de los partidos de práctica será ante Coopsol, que jugó el fin de semana con Alianza Lima e igualó 1-1. Este amistoso será este sábado. El segundo encuentro de preparación será ante Deportivo Municipal, el 1 de abril.



El objetivo de Chemo del Solar es corregir errores defensivos que han hecho que el equipo solo sume tres puntos de los últimos 18 que disputó, incluido el torneo y la Copa.



"Particularmente el desarrollo no me ha disgustado porque Cristal ha salido a competir en la Copa. El equipo intentó jugar ante Santa Fe. Creó varias situaciones de gol que no pudimos concretar", comentó Chemo del Solar en conferencia de prensa.



"Cuando el equipo no tiene la pelota es donde estamos en deuda. Éstas semanas nos servirá para trabajar en ello. Ante la variación del calendario por todo lo que está pasando en el país. Me exige realizar cambios en la Copa y el torneo local", acotó el DT.



El entrenador rimense confirmó que Diego Ifrán está lesionado. "Ya tiene dos semanas de para. Esperamos que se recupere pronto. Lo necesitamos", indicó.



