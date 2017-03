Sporting Cristal tiene listo el equipo titular que jugará ante Melgar en Arequipa

La experiencia enseña. Luego de una derrota en la altura de Huaraz, Sporting Cristal disputará otro partido a más de 2500 msnm este juveves cuando visite a Melgar en Arequipa. El equipo de Chemo Del Solar parte con lo vivido en el Rosas Pampa como parte del aprendizaje para sacar tres puntos vitales en la 'Ciudad blanca' Y ya tiene listo el once titular.

Dicen que no hay mejor forma de aprender que viviéndolo uno mismo, por eso, Chemo Del Solar no realizará modificaciones en el equipo rimense que jugará en el estadio Monumental de la Unsa en Arequipa. A pesar del golazo de Cristian Ortiz o el buen ingreso de Carlos Lobatón, el entrenador no modificará el equipo.

Es decir que Sporting Cristal mantendrá el mismo sistema de 1-4-2-3-1 y con Diego Ifrán como único delantero en punta. La diferencia, según contaron los mismos jugadores,es que ante Melgar podrán desarrollar mejor su fútbol "porque la cancha está en mejores condiciones", como explicó Mauricio Viana.

Mira la fotogalería para que conozcas el once celeste que prepara Chemo Del Solar para dar el golpe en Arequipa. La tarea es complicada, pero hay un antecedente de por medio: en Huaraz no todo fue malo.

