En entrevista con VTN, Claudio Bravo dejó una frase picando: “No me proyecto más allá del Mundial 2018”. El arquero titular de la selección chilena hizo esta revelación y los medios comenzaron a tantear a sus posibles reemplazantes. ¿La sorpresa? Mauricio Viana estaría en el bolo, según AS Chile.

Sin embargo, el portero de Sporting Cristal tiene un punto débil en el análisis del medio mencionado: "Tiene 27 años y actúa en Perú. Sin embargo, no tiene experiencia en la Selección".

Mauricio Viana ha participado en las selecciones Sub 17, Sub 20 y Sub 23 de su país. También fue convocado a la mayor en dos oportunidades (2011 y 2012 cuando jugaba en Santiago Wanderers), pero no llegó a debutar.

En Spoting Cristal, Viana se ha vuelto figura. Es el titular indiscutible (llegó para reemplazar a Diego Penny) y se ha metido a la hinchada celeste al bolsillo con buenas actuaciones.

Otras opciones para AS Chile son Johnny Herrera, el recambio natural de Bravo en la actualidad, Cristopher Toselli, fijo en las nóminas de Pizzi, Miguel Pinto, quien ya ha sido considerado para Eliminatorias. Gabriel Castellón, Darío Melo y Paulo Garcés completan la lista de siete. ¿Tendrá Mauricio Viana su oportunidad en la selección chilena?

