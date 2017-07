Sporting Cristal: Mauricio Viana casi come tremendo blooper en el primer minuto del partido [VIDEO]

En su intento de controlar el balón con la pierna derecha, Mauricio Viana se puso nervioso y se complicó solito. Dejó el balón casi servido para el rival. El arquero de Sporting Cristal se vio forzado a pelear el balón pierna con un atacante de Ayacucho. De hecho el rival aprovechó y casi anota en el primer minuto de juego.



Convencido de no tirar el balón lejos, Jorge Cazulo retrocedió el balón para Mauricio Viana, quien no pudo controlar con normalidad y dejó al esférico lejos de su pierna. Esto fue aprovechado por Ayacucho, que se animó a patear al arco, pero el portero de Sporting Cristal se recuperó con una atajada determinante.



La jugada no prosperó, además, porque los defensores de Sporting Cristal retrocedieron a tiempo y despejaron al tiro de esquina una jugada que se perfilaba para el blooper de la fecha.



Cabe destacar que Mauricio Viana no estuvo en la goleada que le propinó Melgar a Sporting Cristal en Arequipa. El portero chileno también estuvo en el ojo de la tormenta luego de que fuera acusado de no pasar adecuadamente el examen de doping,



