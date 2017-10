Sporting Cristal: ¿Por qué Mauricio Viana será suplente?

Pese a que no está lesionado, Mauricio Viana se perfila como suplente de Sporting Cristal para el choque de este sábado ante Deportivo Municipal. De hecho, el trascendido llamó la atención, debido a que se trata del refuerzo extranjero llamado a ser la diferencia y del líder natural que se convirtió a inicios de año.

En ese marco, Pablo Zegarra, técnico de Sporting Cristal, se pronunció pero fue cauteloso para referirse al tema. Y es que en lugar de Viana, iría Carlos Grados, que lleva 2 partidos disputados en el año.

“Las posibilidades la tienen todos los chicos que están concentrados. Aquí queremos lo mejor para el equipo. Mauricio y Carlos están aptos para salir a la portería. Por un lado, Carlos viene trabajando bastante bien. Por otro, Mauricio es un profesional”, respondió el técnico ‘celeste’.

Según Zegarra, Sporting Cristal peleará hasta la última fecha por apoderarse de un cupo a la final del campeonato. La idea es chocar contra Alianza Lima en la final del torneo, pero los ‘celestes’ sumaron 5 puntos y se ubican en la posición 13 del Torneo Clausura.

Por otro lado, el estratega de Cristal se refirió al choque que protagonizará Perú ante Nueva Zelanda. Hablo específicamente del radical cambio de horario a los que se someterán para disputar el duelo de ida del repechaje.

“Lo he podido vivir, pero no con mucha diferencia horaria. Eran e u 8 horas. Viajaba de España hacia Lima. Hay que buscarle el reloj a ese tiempo. Yo recomiendo que vayan con anticipación para que ese cuerpo se adapte y no se resienta”, concluyó.

