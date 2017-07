Sporting Cristal ante Municipal: se inauguró nuevo 'palco VIP' a costo cero

¿Una nueva tribuna en el Gallardo? El choque entre Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal por la fecha 8 del Torneo Apertura, permitió a los hinchas presenciar la 'inauguración' de la nueva tribuna VIP en el coloso rimense.



Pero no se trata de una mejora en el estadio, aunque así lo parezca. Todo lo contrario, la nueva tribuna VIP se ubica fuera del Alberto Gallardo. Más precisamente es la via por donde pasará el Metro 2 de Lima (Tren Eléctrico) que sigue en etapa de construcción y, por ahora, sirvió para que los trabajadores vean el choque entre celestes y ediles.



Antes, los hinchas de Sporting Cristal que no podían comprar una entrada para los partidos, iban a la parte más alta del cerro aledaño para desde ahí, ver y alentar al equipo de sus amores. Pero ahora hay otra opcíón y no sería raro que la próxima fecha en que los celestes jueguen de local, haya más gente ahí trepada.



Para el hincha no hay límites y, desde donde sea, siempre querrán ver y alentar a su equipo. Este miércoles hubo un partidazo y se jugó con una nueva tribuna aledaña al Alberto Gallardo.