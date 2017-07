Desde que Sporting Cristal quiso a Bernardo Cuesta en 2015, nunca estuvo tan cerca en las negociaciones como hoy. El delantero argentino no está teniendo continuidad en Junior de Colombia, quiere irse y la celeste espera tenerlo.

Todo anda calzando bien. Es más, en La Florida han tenido contactos con el papá y el representante del jugador, y ellos tienen como prioridad a la celeste antes que otro equipo. Sin embargo, por ahí no pasaría lo complicado en esta negociación.



Sporting Cristal ha mandado una propuesta a Junior por el préstamo de Bernardo Cuesta hasta fin de año. Sin embargo, esta primera intención no ha convencido a los directivos ‘colochos’. Han pedido que mejoren la oferta para dejarlo venir al fútbol peruano.



Otras alternativas

En Sporting Cristal aún no se rinden y tendrán otra reunión para elaborar una propuesta que convenza a Junior. Pero ese no sería el único camino para tenerlo.



Como Bernardo Cuesta no es considerado por el técnico del Junior, Julio Comesaña, está viendo la forma de desligarse del club y poder ir a Sporting Cristal, donde sí tendría continuidad. Un ‘9’ de peso es la prioridad en el Rímac.