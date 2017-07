Sporting Cristal: "Ojalá Gambetta esté a la altura, que no pase lo del partido de Alianza Lima".

Pablo Zegarra ha ganado todo desde que tomó las riendas de Sporting Cristal, excepto por un partido. Hace unas fechas los celestes vencían 2-1 a Municipal hasta los 84 minutos, pero una polémica decisión arbitral les costaría el empate en casa.

Henry Gambetta optó por pitar penal en una acción muy discutida y Diego Mayora estamparía el 2-2 final en el marcador. Desde ahí los rimenses decidieron ponerle la cruz al árbitro. Incluso, Carlos Benavides, gerente general celeste, sostuvo en Twitter que "Gambetta no puede dirigir más a Sporting Cristal".

Pablo Zegarra fue presentado: "Alianza Lima tiene un juego pícaro"

Sobre esto último, Benavides volvió a referirse luego de que Gambetta sea el elegido para impartir justicia ante Alianza Lima este miércoles.

"Hemos tenidos 2 o 3 partidos donde Gambetta ha tenido malas actuaciones con nosotros y nos ha costado puntos. Sin embargo creemos que el árbitro y sus errores son parte del fútbol y que todo ha sido sin mala intención. Es una profesión complicada, pero sí tenemos un tema puntual. Yo puse un tuit en su momento, uno reacciona en caliente. Me sentí afectado, pero eso ya quedo atrás", dijo el dirigente.

Paolo Hurtado ya tiene equipo para el 2017-18 y disputará la Europa League

"Esperamos que Gambetta esté concentrado al 200% porque va a tener muchos ojos encima. Lamentablemente la coyuntura nos pone con él en este importante partido. Pedimos una terna que esté a la altura. Y que no suceda lo de Carrillo en el último partido de Alianza. Que gane el que lo merezca y que no se resuelva por fallos arbitrales", culminó.



Asimismo, Henry Gambetta también se refirió a esta supuesta 'cruz' que le han puesto la gente de Sporting Cristal. "realmente si la gente de Cristal tiene un problema conmigo, no sé por qué se ha generado. Pero, igual no me preocupa y sé lo que tengo que hacer este miércoles. Por eso pueden estar tranquilos los dos equipos", dijo el juez en Radio Ovación.

NO DEJES DE LEER