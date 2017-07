Es uno de los técnicos del fútbol peruano que conoce muy bien a Alberto Rodríguez y sabe cuán importante es para Universitario de Deportes. Pablo Zegarra, entrenador de Sporting Cristal, habló de la ausencia del zaguero en el choque de este miércoles y lo difícil que será para Pedro Troglio reemplazarlo en un choque tan importante como este.

El entrenador rimense señaló que "teníamos en mente que Alberto juegue contra nosotros, pero no estará y para Universitario será una baja muy importante. Se trata de un jugador de jerarquía que es muy difícil suplirlo, pero que igual tendrá alguien que pueda hacerlo bien por él", indicó.



Y cuando a Pablo Zegarra le preguntaron quien perdía más por la ausencia de Ray Sandoval en Sporting Cristal, este señalo: "se trata de dos jugadores diferentes, pero por edad y jerarquía la baja de Alberto (Rodríguez) es más que importante, mientras que para nsootros también es una ausencia importante por lo que venía haciendo en ataque".

Bien físicamente, pero seguidilla los afecta



Y si bien el entrenador de Sporting Cristal señaló de que el equipo está en óptimas condiciones físicas, admitió que jugar ta seguido le juega en contra porque no les da tiempo de trabajar la parte táctica de cara a cada partido. "Pero el calendario está así y hay que asumirlo".



Además, admitió que "Sporting Cristal, por historia, siempre tiene que pelear arriba. Pero nuestras posibilidades, ahora dependen de ganar y centrar nuestra atención en lo que hacemos y no lo de los demás. Es cierto, dependemos de otros, pero el campeonato está tan apretado que no se puede calcular nada y solo nuestros resultados nos pondrá donde tengamos que estar".



