Con todo el respaldo y confianza. Pablo Zegarra será el nuevo entrenador de Sporting Cristal tras la salida de Chemo Del Solar, pero no será un técnico fusible. Al menos así lo dio a entender el presidente rimense Federico Cúneo quien confesó que espera ver al nuevo técnico "como un ganador con el club".

Para el mandamás del cuadro celeste, Pablo Zegarra es el idóneo para reemlazar a Del Solar, a pesar de su falta de experiencia en equipos de Primera División. "Es un técnico que en los últimos años ha perdido solo cinco partidos, ha terminado periodos invicto, tiene gran capacidad para liderar equipos y ya está listo para dar el gran paso", señaló en entrevista con Fútbol como Cancha de RPP.

Y agregó que "Si vamos a hacer el cambio, hay que hacerlo con toda la seguridad. Me gustaría ver a un Pablo Zegarra ganador con el equipo con el cual está identificado y con el que, hasta ahora, ha venido haciendo las cosas bien. Pero es cierto, para él es un enfronte porque no se lo esperaba y nosotros tampoco".

Eso sí, Federico Cúneo reconoció que Pablo Zegarra no cargará la responsabilidad solo. "Esto lo cargamos todo, pero si (Pablo Zegarra) no estuviese listo para agarrar este fierro caliente, no le damos la responsabilidad. Y él está feliz porque se siente capacitado para hacerlo y porque sabe que los técnicos nuevos no tienen la oportunidad de recibir un equipo nuevo, por espo es que ahora se verá su capacidad".

