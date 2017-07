Sporting Cristal: Pablo Zegarra negocia quedarse como entrenador hasta fin de año

La frase "los resultados mandan", tan mentada por los entrenadores de fútbol comienza a reflejarse en un caso particular. Pablo Zegarra, actual entrenador de Sporting Cristal, goza del respaldo de la directiva gracias al repunte del equipo, que ahora pelea el título del Torneo Apertura, lo quieren retener hasta fin de año y ya empezaron las negociaciones.

Haber conseguido 10 de 12 puntos posibles, ha hecho que la directiva rimense y anotando ocho goles en cuatro partidos, le abrió los ojos a los celestes para que entiendan de que no necesitan de otro entrenador para pelear los primeros puestos del Descentralizado 2017. Y lo que empezó como un técnico interino, hoy suena como el entrenador para lo que resta de la temporada.



"Tras la salida de 'Chemo', fue algo natural que (Pablo Zegarra) tome el equipo. Con el paso de los días nos hemos sentado a conversar con él y la confianza está. Esperamos poder llegar a un acuerdo porque nuestra idea es tratar de cerrar eso cuanto antes", dijo el gerente deportivo de Sporting Cristal en entrevista con Gol Perú.

Con Pablo Zegarra como entrenador, los rimenses no solo se han recuperado en cuanto a resultados, sino que también han reaparecido jugadores que no tenían muchas oportunidades con Chemo Del Solar y que están siendo vitales como Irven Ávila y, sobre todo, Ray Sandoval.



Este miércoles, Pablo Zegarra tiene su primera gran prueba de fuego con Sporting Cristal cuando enfrente a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Este partido será determinante para saber qué club se despunta en la lucha por el título del Torneo Apertura.



