Sporting Cristal: Padre de Bernardo Cuesta confirma que celestes tienen la prioridad por el atacante

Lo quieren de vuelta en el Perú y él no se niega. Pero la pregunta es ¿a dónde va? Bernardo Cuesta tiene todo listo para jugar otra vez en el fútbol peruano gracias a las ofertas que maneja de Sporting Cristal y Melgar, según confirmó este martes su padre y representante,

Benjamín Cuesta concedió una entrevista en Fútbol como Cancha, donde habló de la actualidad del atacante y confirmó de que los rimenses tienen la prioridad para ficharlo pero que la decisión final depende del delantero argentino.



"Sí, me llamaron de Melgar, pero aún hay cuestiones que no dejan que se cierre el tema", dijo don Benjamín quien dejó en claro que esos detalles no son desacuerdos con la directiva arequipeña, sino con la de Junior de Colombia que le tiene una deuda al jugador quien no ha tenido muchos minutos.

Pero también habló de que mantiene contacto con la gente de Sporting Cristal quiene "han mostrado un interés por Bernardo desde hace un buen tiempo hasta ahora y es por esa razón que uno tiene que darle un poco de prioridad por un tema de respeto a la consecuencia"; señaló.



Sin embargo, el papá de Bernado Cuesta advirtió que el destino de su hijo y representado se conocerá recién en unos días más porque "él quiere dejar Junior por muchas razones, pero sin resignar una suma importante de dinero. Estamos negociando y luego veremos si va como jugador libre o cedido", finalizó.



