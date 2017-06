Sporting Cristal: los primeros cambios que probó de Pablo Zegarra para el once titular

Con Daniel Ahmed y Roberto Mosquera como técnicos de Sporting Cristal, Jorge Cazulo tuvo tramos en los que se desempeñó como zaguero central. Sin embargo, su puesto siempre fue el de volante. Y así se ganó el sentimiento de los hinchas celestes.

Aún así, con la llegada de Mariano Soso, el ‘Piqui’ se convirtió en defensor. Y luego ‘Chemo’ Del Solar lo ratificó en ese puesto. El uruguayo, valgan verdades, no llegó a consolidarse de zaguero. Pero, ya con el ingreso de Pablo Zegarra al banco, volvería a la posición que lo vio nacer.



Según comentaron a Depor fuentes rimenses, al nuevo DT le agradó mucho cómo jugaba el ‘Piqui’ de ‘6’, en sus inicios con Sporting Cristal. Ambos ya hablaron del tema y el DT probará el ‘11’ para chocar contra Ayacucho, y ahí el uruguayo regresaría a la volante.



Esa no sería la única novedad que tendría el equipo ‘cervecero’

tras la llegada de Zegarra. Pasa que también probaría a Josepmir Ballón como zaguero, en la práctica. ‘Barba brava’ ya jugó antes de stopper por derecha. Lo hizo con Ahmed, en una línea de tres defensores. Y, con Soso, actuó de zaguero, aunque no de manera habitual.



Lo cierto es que Pablo Zegarra inició los cambios en Sporting Cristal: Jorge Cazulo a la volante y Josepmir Ballón a la defensa. A ver cómo le va.

