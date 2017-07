"Sporting Cristal se queja de los arbitrajes y los fallos más polémicos han sido a su favor", dijo presidente de la Conar

Se ha hecho una costumbre que culminada la fecha, Víctor Hugo Rivera, presidente de la Conar, analice la actuación de los árbitros. Sobre todo ahora que en el Sporting Cristal vs. Cantolao, se presentó la polémica, quizá del año: la expulsión de Jorge Cazulo y luego la retratación del árbitro Jesús Cabrera quien finalmente lo amonestó. Y eso no fue todo, el ex réferi le mandó un mensaje a los celestes.

"Evidentemente, Jorge Cazulo debió ser expulsado", dijo Rivera quien analizó la jugada con detenimiento y explicó que el jaló cortó una acción manifiesta de peligro de gol y porque el defensa rimense nunca tuvo intención de ir al balón.



Pero no fue todo. El presidente de la Conar le respondió a la directiva de Sporting Cristal que hace unas semanas se presentó en la oficinas de la videna para quejarse del arbitraje de los últimos partidos, a lo que el exárbitro arequipeño respondió sin pelos en la lengua.

"Hace una semana vino a hablar la gente de Sporting Cristal para quejarse, pero los dos fallos más polémicos del torneo han sido a su favor: primero lo de Mauricio Viana (agresión a Jesús Arismendi de Ayacucho FC) y ahora lo de Jorge Cazulo".



De otro lado, Rivera también habló de los penales cobrados en el Universitario de Deportes vs. Melgar y señaló que Diego Haro, el árbitro de dicho partido, "está muy pegado al reglamento. Esa jugada no hubo empujón de Ascues a Rengifo, el jugador de Universitario de tiró y engañó al árbitro", indicó.



