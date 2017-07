Tiene 22 años, cuatro temporadas en Primera División y una sanción que le cambió la forma de pensar. Ray Sandoval vive un presente espectacular en Sporting Cristal y se ha convertido en pieza fundamental de Pablo Zegarra. Pero el atacante confiesa que no fue fácil, que tuvo que hacer un gran cambio en su vida para empezar a cosechar éxitos.



"Estoy tranquilo, haciendo bien las cosas por mi, mi familia y mi futuro y me siento bien", contó el 'Rayo' quien reveló que "a diferencia de inicios de año, estoy trabajando mcuho más mi aspecto personal".



Ray Sandoval es uno de los jugadores de Sporting Cristal que más ha trabajado con el sicólogo del club. El atacante contó que tanto él, como Pablo Zegarra, lo han ayudado mucho en el tema de la confianza. "Me dicen que aproveche la oportunidad", señaló.



La Selección Peruana y otros objetivos



Y que todo sea positivo en este momento para el 'Rayo' lo hacen soñar en grande y trazarse metas cortas. Primero es volver a la Selección Peruana y para eso "tengo que seguir chambeando. Quiero volver", señala. Luego viene el objetivo de fin de año que es "ser campeón" y por último "jugar en el extranjero. Pablo me dice que me quiere ver afuera".



"Los problemas son cosas del pasado"



Pero en medio de tanta alegría, Ray Sandoval no puede olvidar que la sanción de Chemo Del Solar, quien lo mandó a entrenar con la reserva de Sporting Cristal, y la discusión con Jorge Cazulo lo ayudaron a crecer. "Hubo problemas que ya pasaron. Con Chemo tuve errores que me hicieron madurar y con Cazulo ahora somos buenos amigos. Lo respeto y siempre lo escucho", contó.



