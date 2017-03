Se defiende. Ray Sandoval reconoció que le entró fuerte a Anghello Vera en el partido entre Sporting Cristal y Sport Rosario, pero nunca -aseguró- quiso lesionar a su colega, quien estará alejado de las canchas hasta el próximo año.



"Admito que entré muy fuerte, pero nunca tuve mala intención. No soy mala leche y estoy muy apenado por lo que le pasó (a Anghello Vera)", dijo Ray Sandoval, quien esta noche -si no hay cambio de planes- será titular ante Melgar, en partido adelantado por la fecha 7 del Torneo de Verano.



El atacante de Sporting Cristal comentó que trató de comunicarse con el jugador de Sport Rosario, pero no encontró respuesta. "Al día siguiente del partido le pedí disculpas, no las aceptó y me imagino que ahora mucho menos", agregó.



A través de su página oficial, Ray Sandoval mandó un mensaje Anghello Vera. "Solo quiero, públicamente, expresar mi pena y dolor por lo sucedido. Es de caballeros reconocerlo, pero vuelvo a reiterar que mi juego siempre limpio desde que estoy en la profesional. Por mi mente no pasa hacerle daño a un colega porque vivimos de esto", añadió.



Ray Sandoval confía que se pueda dar el encuentro con Anghello Vera para pedirle personalmente disculpas. "A veces la adrenalina de un partido te puede jugar una mala pasada, pero no justifico la acción. Ojalá pueda reunirse con él". finalizó.