Sporting Cristal: Ray Sandoval fue sancionado por Chemo del Solar 

Para ‘Chemo’ Del Solar, hay algo definitivo: la disciplina en un plantel no se negocia. Y eso lo dejó en claro, cuando determinó que Ray Sandoval no sea tomado en cuenta en Sporting Cristal hasta nuevo aviso.

¿Qué pasó? El atacante -que es el goleador del equipo con cuatro tantos- no asistió a la práctica del último lunes. Y no justificó su falta. Eso no lo pasó por alto el técnico celeste.



Sandoval se excusó después, pero el técnico de Sporting Cristal ya había decidido. Depor conoció que el rimense no jugará los partidos del primer equipo. Solo entrenará con el plantel. Por lo menos mientras dure la sanción de Del Solar.

El delantero, de 22 años de edad, había sido una pieza clave en el Torneo de Verano. Ha jugado siete partidos de titular de los 10 disputados por Cristal. En La Florida esperan que esta decisión haga madurar al futbolista. Condiciones tiene, pero no se comporta como profesional.

La temporada pasada, Ray Sandoval también estuvo en el ojo de la tormenta cuando Mariano Soso, ex DT chelero, separó del primer equipo al atacante por una supuesta indisciplina, aunque finalmente volvió al primer equipo.





