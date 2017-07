Sporting Cristal: Ray Sandoval sueña con reemplazar a Paolo Guerrero ante Bolivia

Desde que asumió Pablo Zegarra la dirección técnica de Sporting Cristal, Ray Sandoval no ha dejado de anotar goles. Ha hecho cinco en cuatro partidos y es el segundo goleador del equipo, con nueve. El ‘Rayo’ llega en su mejor momento ante Alianza Lima.

A solas con Depor, el atacante celeste contó que quiere aprovechar su racha para anotarle a los grones por primera vez. Y también aseguró que está preparado para regresar a la selección y reemplazar a Paolo Guerrero ante Bolivia.

Sandoval quiere con jugar en Europa

Tu buen momento no es casualidad ¿A qué se debe?

Más que todo al trabajo. Aproveché bien la oportunidad que me dieron en el club y no la pienso desaprovechar por nada del mundo. Quiero seguir así, metiendo más goles para Sporting Cristal.

¿De qué te sirvieron los errores que tuviste?

De aprovechar lo que te da la vida y eso, en el fútbol es importante. Sé que esto es vital en mi carrera y no puedo bajar los brazos por nada.

¿Cómo te ves ante Alianza? Aún no le pudiste marcar.

Lo que quiero es ganar el partido. Que el equipo se quede con los tres puntos y llegue al primer lugar. Ojalá pueda anotarle por primera vez.

¿Y ya hay celebración? Ahí no te puedes trepar.

No, todavía. Lo que sí sé es que es que se lo dedicaría a mi familia y mi hermanita, quien es una bebé.

¿Es tu momento para regresar a la selección?

He pensado en volver. Quiero mejorar mi fútbol y si me llaman otra vez, será gracias a Dios.

¿Te ves reemplazando a Guerrero ante Bolivia?

Sí, me imagino. Me gustaría mucho, pero ya son cosas que las debe decidir el ‘profe’. Estoy haciendo bien las cosas y si me convocan, aprovecharé la oportunidad.